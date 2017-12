Neymar reúne família e amigos no Natal e mostra nova tatuagem na perna

Foi animada a véspera de Natal na casa de Neymar. O craque do PSG celebrou a data em sua casa, no Litoral de São Paulo, reunindo a família, amigo e alguns "parças" - e publicou as fotos em suas redes sociais.

Nas imagens mostradas pelo craque, uma animada disputa de pôquer, que "substituiu" o tradicional bingo das comemorações natalinas. Entre os convidados na casa de Neymar, o pai e a irmã do jogados marcaram presença.

Neymar também aproveitou para publicar no Instagram as imagens de uma nova tatuagem na perna - feita, segundo ele, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde ele costuma ir todos os fins de ano.

"Um dia em Vegas… deu nisso", escreveu o jogador na foto da nova tatuagem, publicada por ele na seção 'histories', onde as imagens desaparecem após 24 horas. No desenho, feito na perna direita, Neymar mostrou que a tatuagem lembra os cassinos, com os desenhos de uma roleta e de um jogo de cartas. Confira: