Neymar revela curiosidades sobre a sua vida pessoal em canal no YouTube

Participando do canal de Matheus Mazzafera, o craque Neymar revelou curiosidades sobre a sua vida pessoal no YouTube. Entre as novidades, o jogador do Paris Saint-Germain contou que já ficou com uma modelo da Victoria's Secret e admitiu já ter levado um fora.

As confissões do jogador aconteceram durante a brincadeira "eu nunca". Ao lado de Neymar estava o apresentador do canal e Gil Cebola. Antes de contar seus segredos, os participantes precisavam beber um gole de energético cada vez que concordassem em falar a verdade.

Entre as revelações, Neymar admitiu que já chorou por amor. Enquanto o parceiro Gil, negou. A gravação do programa aconteceu durante a viagem do youtuber por Paris e o vídeo foi divulgado nesta quarta-feira.

Veja as revelações de Neymar:

Deixou de comprar algo por estar caro

Levou um toco

Nadou pelado

Fez um penteado que não gostou

Ficou com duas garotas no mesmo dia

Chorou por amor

Chupou bala para esconder o bafo

Fez amor no carro

Nunca fuçou o celular da namorada

Foi traído