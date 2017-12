Neymar se diz preparado e 'mais cascudo' para a Copa do Mundo

Com uma temporada de mudanças e sucesso, o craque Neymar já está de olho nas conquistas para o ano que vem. O atacante do Paris Saint-Germain pretende ir ainda mais longe, durante uma entrevista para o lançamento da terceira edição do seu campeonato de futebol, o Neymar Jr’s Five, ele fala sobre a preparação para a Copa do Mundo.

"Acho que em 2018 estarei melhor do que em 2014. Já participei de uma Copa do Mundo, então já sei como é. Por isso, acho que vou saber me preparar melhor. Além disso, estou mais experiente, mais vivido, mais cascudo, como diz no Brasil", conta o jogador, que marcou quatro gols na última edição da competição.

Neymar ainda prevê quais serão as equipes mais perigosas do Mundial. "As seleções mais conhecidas são as favoritas ao título sempre. Além do Brasil, são Alemanha, Espanha, França e Argentina. Essas seleções são destaques em qualquer campeonato que participam, né?", analisa o craque, emendando. "Eu acho que de surpresa, a Bélgica tem um excelente time e o Salah vem indo bem, é um grande jogador e pode fazer a diferença na Copa do Mundo".

Além da expectativa para o torneio, Neymar também falou sobre o grupo da seleção brasileira e admitiu que não tem muito o que escolher. "Não existe jogo fácil. Todo jogo é um jogão", finalizou.