Neymar se irrita com pergunta sobre o Real e abandona entrevista

Um dos protagonistas da goleada do PSG sobre o Celtic - os 7 a 1 pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira - Neymar irritou-se com os jornalistas após a partida e abandonou uma entrevista coletiva no meio. O brasileiro, que marcou dois gols e deu uma bela assistência, disse aos profissionais, antes de ir embora: "mas vocês estão chatos, hem". Tudo por causa de uma pergunta, que nem chegou a ser feita, sobre os rumores de que pode ir jogar no Real Madrid.

Depois do jogo, Neymar já havia ficado irritado com os repórteres na zona mista, após comparações da goleada aplicada por sua equipe com os 7 a 1 sofridos pela seleção brasileira diante da Alemanha, na Copa de 2014. "Mais uma vez vocês lembrando do que aconteceu, vocês não se esquecem nunca", disse Neymar, visivelmente desconfortável, antes de acrescentar que estava feliz pelo resultado de seu time.

A gota d'água da irritação do brasileiro, porém, ocorreu depois, quando um repórter insinuou uma possível transferência do brasileiro para o Real Madrid.

"Pela quantidade de espanhol aqui, tem muita gente querendo saber se você jogaria ou não...", começou o repórter, em tom de risada. Neymar, "sacando" a pergunta, interrompeu: "pô, mas vocês estão chatos hem". Após a declaração, o atacante simplesmente virou as costas e saiu andando.

Veja o momento que causou 'desconforto' a Neymar e o brasileiro abandonando a entrevista: