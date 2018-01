Neymar é eleito pela terceira vez o melhor jogador brasileiro da Europa

A maior contratação da história do futebol, Neymar teve um ano espetacular em 2017. E logo no primeiro dia de 2018, o craque do Paris Saint-Germain foi anunciado nesta segunda-feira como o vencedor do troféu 'Samba de Ouro', concedido ao melhor jogador brasileiro na Europa pelo site "Sambafoot".

Com 27,7% dos votos, Neymar superou Philippe Coutinho, vencedor da última edição e que ficou com 16,64% dos votos neste ano. O terceiro lugar ficou com o lateral Marcelo, do Real Madrid, que conquistou 14,43% dos votos. Em sua primeira temporada no Barcelona, o volante Paulinho ficou na quarta posição, com 13,64%.

A eleição contou com votação popular e participação de jornalistas de fora do Brasil, ex-jogadores da seleção brasileira, como Taffarel e Juninho Pernambucano.