Neymar tem média de gols por partida melhor que Cristiano Ronaldo e Messi

Muito se falou depois do clássico entre o Real Madrid e Paris Saint-Germain pelas oitavas da Liga dos Campeões. No primeiro jogo Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória dos espanhois ao anotar dois gols, enquanto Neymar ficou só na tentativa e teve que carregar o peso da derrota e as duras críticas ao atacante.

+ Neymar dá festa em casa com amigos, jogadores do PSG, pagode e pôquer

+ Gandula é espancado e clássico termina na delegacia; veja vídeo

+ Atleta fica com seio à mostra durante patinação artística nos Jogos de Inverno

No entanto os números colocam o craque brasileiro com uma média superior tanto a de CR7 quando a de Messi. O português marcou só um dos 5 gols da equipe merengue no último confronto do clube, contra o Betis, no último domingo, dia 19. Ao todo são 26 gols em 30 jogos, média de 0,86 bolas na rede por partida.

Já o argentino Lionel Messi tem um gol a mais que seu rival nas conquistas de melhor jogador do mundo. São 27, tendo atuado em 37 jogos na temporada. No entanto o craque do Barcelona anotou apenas 3 gols na Liga dos Campeões, enquanto CR7 já chegou a incrível marca de 11 marcações na competição e vem quebrando récorde atrás de récorde. A média de Messi é de 0,72.

Por último, mas não menos importante, o Esporte Interativo analisou os números de Neymar. O brasileiro marcou uma vez na vitória por 5 a 2 sobre o Strasbourg e chegou a 28 gols em 29 jogos, média de 0,96. Na Liga dos Campeões, o craque tem 6 gols em 7 jogos.

Com menos da metade dos jogos, o brasileiro atingiu o mesmo número de gols que teve em toda a sua última temporada na Catalunha. Em janeiro deste ano ele marcou o 20º gol pelo Paris em 22 jogos. Na temporada passada ele fez os mesmos 20 gols só depois de 45 partidas no Barça.