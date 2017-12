Neymar terá mural feito por Kobra dentro de sua casa em Barcelona

Eduardo Kobra é um dos grandes talentos artísticos da atualidade. Ele, que possui inúmeros murais em todo o mundo, sendo alguns deles em São Paulo, como o de Ayrton Senna, na Avenida Consolação ou o do cirurgião plástico Ivo Pitanguy, está atualmente trabalhando em uma nova obra: um mural de Neymar.

O grafite, que ficará na casa do craque em Barcelona, foi divulgado pelo próprio atleta em suas redes sociais. No vídeo, o artista aparece trabalhando na obra. Ao que parece, a imagem retratada é a de Neymar com o dedo sobre a boca, como se estivesse pedindo silêncio. O jogador fez isso depois da incrível virada do Barcelona para cima do Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões e a foto percorreu o mundo.