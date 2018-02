Neymar vai bancar viagem de amigos do Brasil para aniversário em Paris 

Faltam poucos dias para Neymar comemorar o seu aniversário. O craque brasileiro completa 26 anos no próximo dia 5, mas a comemoração será realizada neste domingo, em Paris.

+ Clube português usa séries da Netflix para anunciar reforço; veja

+ Metrô de SP faz piada com namoro de Neymar e Bruna Marquezine; veja

+ Imprensa europeia critica gesto de Neymar: 'feio, depreciativo, lamentável'

A grande celebração contará com a presença de 50 convidados brasileiros, entre amigos e familiares. A viagem e a hospedagem de cada um será bancada pelo jogador do Paris Saint-Germain, segundo a publicação do portal Uol.

A namorada Bruna Marquezine também tem presença confirmada, além de jogadores do Santos, o apresentador Luciano Huck, o jogador de pôquer André Akkari e atletas da seleção brasileira.

Para a festa, Neymar já divulgou que os convidados terão que usar traje black tie. Os homens deverão ir de smoking e as mulheres com vestidos longos.