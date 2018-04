Neymar veste camisa do Flamengo e é anunciado em brincadeira de 1º de abril

Em uma brincadeira de 1º de abril, o artista David Brazil empolgou a torcida do Flamengo ao anunciar a contratação de ninguém menos que Neymar. O jogador do Paris Saint-Germain apareceu ao lado de David vestindo a camisa do clube carioca. "E a nova contratação do Mengão é... Neymar Jr", escreveu na publicação.

+ Árbitro diz que Felipe Melo revidou tapas de Clayson e revela discussão em túnel

+ Ginasta leva internet à loucura com coreografia de Michael Jackson

+ Após vencer o Floresta, Ceni pode ser campeão estadual pelo Fortaleza

A foto empolgou os rubro-negros, incluindo alguns famosos que seguem o promoter. "Meu sonho", foi o que comentaram a atriz Carolina Dieckmann, a modelo Dani Bananinha e outros tantos torcedores. O amigo do camisa 10 da seleção brasileira respondeu: "um dia ele vem".

O radialista ainda aproveitou a repercussão para convocar outros craques como jogadores do Flamengo. Ele publicou uma montagem de fotos suas ao lado de Marcelo, Daniel Alves, Thiago Silva, Piqué, Cristiano Ronaldo e Messi.

"Eu tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores… (risos)", disse em entrevista ao Esporte Interativo. No famoso Jogo das Estrelas, promovido por Zico, Neymar também já tinha admitido o sonho de jogar no Rubro-Negro. "Para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, no Maracanã, estar aqui todo dia. É um time (pelo qual) eu tenho sim vontade de jogar", declarou.