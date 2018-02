Neymar vira alvo de imprensa europeia após derrota do PSG

O atacante Neymar foi, de fato, pouco decisivo na partida do Paris Saint-Germain com o Real Madrid quarta-feira. Apesar de inúmeras tentativas e de ter participado da jogada do gol de Rabiot, a imprensa europeia não gostou de sua atuação na derrota do PSG por 3 a 1 e em duas capas o brasileiro foi chamado de "Neymal", tanto pelo espanhol "Mundo Deportivo" quando no italiano "Gazzetta dello Sport".

No texto publicado pelo periódico espanhol em seu site, o jornal foi mais complacente, embora tenha dito que Neymar "não é Messi, nem mesmo Ronaldinho". No entanto, fala que Neymar tem uma maneira especial de se mover com a bola, que joga com inteligência, dirige a equipe e sem dúvida nenhuma é o líder absoluto do grupo.

Já o jornal italiano Gazzetta dello Sport também usou a palavra "Neymal" em sua principal chamada em comparação com Ronaldo, a quem coube o adjetivo "show". Os franceses Le Parisien e L'Equipe concordaram com a nota que o brasileiro mereceu na partida: 4. Não foi a pior e esteve na média de outros jogadores em campo pelo time francês.

Quem ficou acima da média foi o lateral Daniel Alves. Já na parte de baixo das avaliações do L'Equipe aparecem o técnico Unay Emery, para quem deu nota 3, e Lo Celso, dono da pior avaliação, com um 2. O jornal acredita ainda na partida de volta, em Paris, no dia 6 de março. "Ainda não acabou", avisam.

Veja a galeria de capas desta manhã de quinta-feira: