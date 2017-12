Neymar 'vira' emojis animados em aplicativo exclusivo seu para celulares

Uma das personalidades esportivas mais presentes das redes sociais, o atacante brasileiro Neymar deverá ser ainda mais visto na internet a partir da próxima semana. Isso porque ele passará a ter um aplicativo de emojis exclusivo com suas expressões faciais.

O Neymoji, aplicativo desenvolvido pela empresa Starmoji, será lançado na próxima quinta-feira (26), apenas para o sistema iOS. Já os usuários da plataforma Android terão que esperar um pouco mais para baixar as caras e bocas mais famosas do jogador do Barcelona e da seleção brasileira, a partir do dia 2 de fevereiro.