Neymar volta mostrar seu lado ator em clipe da cantora Karen K.

Neymar parece estar criando gosto em mostrar seu lado ator. O craque do Barcelona já estrelou diversas campanhas publicitárias e fez parte do elenco do XXX: Reativado, filme protagonizado por Vin Diesel, que estreou na última semana. Agora, o brasileiro participou do clipe da jovem cantora Karen K., lançado no último domingo.

A música “Me virando” foi composta pela dupla Henrique e Gustavo, e o clipe gravado em Barcelona foi dirigido por Fernando Hiro. No vídeo, Neymar aparece fazendo par romântico com a cantora, que não poupou elogios ao jogador.

“Ele mandou bem demais. Quando vi fiquei impressionada! Não conhecia esse lado ator dele, não! Até brinquei dizendo que consegui o melhor ator para o meu clipe”, afirmou a cantora que tem sua carreira gerenciada pela NN Consultoria, empresa criada em 2011 pelos pais de Neymar.