Neyxinha: Neymar vira coxinha e internet vai à loucura

Ousadia, alegria e catupiry. É assim que a publicitária e cozinheira Shirley Candido define sua mais nova criação: uma coxinha com o formato da cabeça de Neymar. Isso mesmo, o craque da seleção virou uma coxinha.

Usando o seu perfil nas redes sociais, a mineira divulgou nesta sexta-feira (23) a "Neyxinha". "Hoje estava mais atentada ainda e criei a Neyxinha: a coxinha não autorizada do Neymar. Ousadia, alegria e catupiry. Vem Hexa", escreveu na publicação.

Na imagem, a coxinha da torcedora e fã do jogador do Paris Saint-Germain vem até com o brinco. "O diamente é de parmesão", brinca Shirley. Após a divulgação, os internautas foram à loucura e a criação viralizou nas redes.

Veja os melhores comentários:

AH NAO AAAHHHH NAOOOO AAAAHHHHHHHHHH https://t.co/l99u7pF9dk — NaoSalvo (@naosalvo) 24 de março de 2018

Criaram uma coxinha com a forma da cabeça do Neymar. Estamos oficialmente prontos para o hexa (via @marctawil) pic.twitter.com/aIoVmjmZKe — Fabio Chiorino (@FChiorino) 24 de março de 2018

Disseram que essa coxinha era do Neymar mas se você reparar bem ela é a cara do padre marcelo rossi pic.twitter.com/rfxaDHyRYK — instagram: brunafeia (@brunafeia) 24 de março de 2018

ACABEI DE COMER A NEYXINHA, A COXINHA DO NEYMAR. O HEXA JÁ É NOSSO pic.twitter.com/Vo99wqIjMk — JOAQUIM TEIXEIRA (@JOAQUIMTEIXEIA) 24 de março de 2018

fizeram uma coxinha do neymar, boa noite pic.twitter.com/SY2lIa729D — Vinizera (@VN_Chanel) 23 de março de 2018

MANO A GURIA FEZ UMA COXINHA DO NEYMAR A NEYXINHA AAAAAKKLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/SyC119u8m1 — akemi (@akemication) 24 de março de 2018

imagina a promoção no bar "compre uma coxinha do neymar e ganhe um refrigerante" aí no pratinho da coxinha ja vem escrito "to chegando com os refri" pic.twitter.com/OEcvhCp5gx — gatti (@gcgatti) 23 de março de 2018

Galera e o seguinte: AGORA O BRASILEIRO FOI LONGE DEMAIS,os caras inventaram a NEYXINHA: coxinha no formato da cabeça do Neymar. pic.twitter.com/082WsqvMzD — vivi (@peteapenas) 24 de março de 2018

mano criaram uma NEYXINHA É UMA COXINHA COM A CARA DO NEYMAR!!!! agora o hexa vem pic.twitter.com/FCx0xf1SK8 — dudinha (@dmedeirox) 24 de março de 2018

Hoje eu acordei só a coxinha do Neymar pic.twitter.com/KpWblufN92 — ó o pesadô (@relogioanil) 24 de março de 2018