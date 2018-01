Nike anuncia Coutinho no Barcelona e Liverpool vai à justiça contra marca

No último dia de 2017, a novela envolvendo a transferência de Philippe Coutinho ao Barcelona ganhou mais um capítulo. A Nike, fornecedora de material esportivo do clube espanhol, colocou em seu site um anúncio divulgando o uniforme da próxima temporada e cravando a chegada do meia.

“Onde a magia acontece: Philippe Coutinho está pronto para brilhar no Camp Nou”, dizia o anúncio publicado no site oficial da marca.

Após uma hora, a imagem foi retirado do ar. Mas o Liverpool promete ir à justiça contra a marca. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, os Reds exigirão uma indenização "astronômica" da Nike por conta de seu "descuido".

Ainda não se sabe se foi um adiantamento errado por parte da marca, ou se a página foi hackeada. O fato é que o Barcelona segue tratando Coutinho como prioridade para esta temporada. Após ouvir não pela proposta superior a £115 milhões (cerca de R$ 514,6 milhões), a diretoria catalã prepara uma nova oferta ao Liverpool para concretizar a contratação.