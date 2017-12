Nike apresenta chuteira exclusiva que Neymar usará nesta temporada

A Nike apresentou nesta quarta-feira a chuteira criada para Neymar utilizar neste início da temporada europeia. Chamada de "Mercurial Vapor (edição exclusiva para Neymar)", o calçado tem as cores da bandeira nacional e é repleta de alusões a fatos importantes na carreira do craque e sua história de superação.

A chuteira vem com um grafismo que representa a constelação do Cruzeiro do Sul , em homenagem ao futebol brasileiro, e o design do calçado homenageia ainda dois grandes momentos de Neymar na seleção brasileira.

O primeiro, seu gol de estreia pelo Brasil, marcado no dia 10 de agosto de 2010, contra os Estados Unidos, quando o jovem atacante tinha 18 anos. Já o segundo faz menção a um triunfo mais recente: a primeira medalha de ouro da história da seleção olímpica. As cinco estrelas da seleção canarinho também estão estampadas na chuteira.

Vários gols importantes da carreira de Neymar pelo Barcelona também são celebrados no modelo, como o primeiro que ele marcou pelo clube espanhol.

O calçado tem ainda algumas marcações de datas e números: 11/03/96, data de nascimento de Rafaella, irmã de Neymar. A segunda é 24/08/11, data de nascimento de David Lucca, seu filho. Estão registrados ainda o nascimento do próprio jogador 02/05/92 e a velocidade mais alta que ele alcança em campo (34,7 km/h). A chuteira tem ainda pontos que demarcam locais geográficos específicos do Brasil e de Barcelona.

"Cresci usando a Mercurial durante a infância. Por isso, contar minha história nessa chuteira é a realização de um sonho", diz Neymar. A Mercurial Vapor de Neymar será lançada no dia 28 de julho na Nike Miami, e estará disponível no Brasil a partir do dia 29 de julho pela loja online da Nike.

O preço da chuteira não foi divulgado. Confira mais imagens: