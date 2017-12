Nike revela terceira camisa do Corinthians antes de lançamento oficial

O torcedor do Corinthians já sabe como será a nova camisa do clube antes mesmo do lançamento oficial. Após um erro no site, a fornecedora de material esportivo do clube acabou revelando e colocando à venda novo modelo que custa R$ 399.

A camisa é preta, com detalhes em laranja na gola e nas laterais. O novo manto do Timão começará ser usada a partir de setembro, no mês do aniversário de 107 anos do clube.

Os uniformes 1 e 2 do Corinthians foram lançados em abril. A camisa branca conta com uma faixa que lembra a espada de São Jorge, santo padroeiro do clube. Já a camisa preta faz referência à de 1977, ano em que o clube saiu de uma fila de quase 23 anos.