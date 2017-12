No 37º aniversário, Ronaldinho é homenageado pelos clubes em que brilhou

Duas vezes melhor jogador do mundo, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, campeão da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores e um dos jogadores mais habilidosos da história do futebol mundial. O currículo de Ronaldinho Gaúcho é extenso e o craque merece todas as homenagens pelo que fez dentro de campo, principalmente quando faz aniversário. E nesta terça-feira, dia em que o eterno R10 completa 37 anos, ele recebeu mensagens da maioria dos clubes que defendeu e até de ligas que disputou. Confira a seguir as felicitações enviadas para o craque.

@10Ronaldinho: when football meets magic! Happy birthday! ❤⚫ Dinho: quando il calcio incontra la magia. Buon compleanno! ❤⚫ pic.twitter.com/UGQluahHQt — AC Milan (@acmilan) 21 de março de 2017