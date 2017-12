No Amazonense feminino, time entra com oito jogadoras e toma 29 a 0

A equipe do São Raimundo (AM) entrou com oito jogadoras em campo para disputar uma partida de futebol feminino contra o 3B da Amazônia, válida pelo Campeonato Amazonense, nesta quinta-feira, para não perder por WO. O resultado: o São Raimundo perdeu por 29 a 0 (no intervalo, o placar mostrava 17 a 0).

Como se não bastasse a ausência de algumas jogadoras, uma das atletas se machucou no primeiro tempo, e equipe ficou com sete em campo. E, aos 30 minutos do segundo tempo, outra jogadora do São Raimundo se contundiu. O jogo teve que acabar antes da hora - com seis, as regras do futebol não permitem a continuidade da disputa.

Segundo informações do portal Globoesporte, a equipe do São Raimundo se divide entre o Amazonense e competições amadoras e só teve 16 altetas à disposição nesta quinta-feira.

Oito foram escaladas para o jogo contra o 3B e outras oito para torneios amadores. De acordo com o portal, há mais oito atletas que compõem o elenco. Algumas não apareceram por "questões pessoais" e outras "não deram satisfação", de acordo com a comissão técnica.

Por causa do impressionante saldo de gols, o 3B chegou à liderança do Amazonense feminino.