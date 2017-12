No aniversário do Palmeiras, Allianz Parque lança tour com ídolo Velloso

No próximo dia 26, aniversário de 103 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Allianz Parque Experience recebe um dos maiores ídolos da história do Verdão: o goleiro Velloso.

O ex-atleta, que se consagrou na década de 90, contará para os torcedores que visitarem os bastidores da arena suas histórias pelo clube, além de participar de uma sessão de fotos e autógrafos. Os visitantes ainda serão presenteados com uma foto impressa e uma camiseta exclusiva com a imagem do ídolo.

“Sentir o carinho do torcedor palmeirense é algo que me emociona até hoje. A paixão dessa torcida por nosso clube sempre me motivou dentro de campo”, ressalta Velloso.

Velloso passou por todas as categorias de base do clube. Do sub-15 ao profissional, o camisa 1 construiu uma trajetória gloriosa se tornando uma das principais revelações da famosa Academia de Goleiros alviverde. Como profissional, atuou em 455 jogos entre 1988 a 1991 e 1993 a 1999. No antigo estádio Palestra Itália, Velloso vestiu a camisa do Palmeiras em 153 partidas.

Conquistou os principais títulos da década de 90, entre eles: Paulista (1993, 1996), Brasileiro (1994), Copa do Brasil (1998), Copa Mercosul (1998), Libertadores (1999). Entre as premiações individuais, foi aclamado o Melhor Goleiro do Campeonato Paulista em 1995 e 1996, Goleiro Menos Vazado do Campeonato Paulista em 1996 e Melhor Goleiro da Copa do Brasil em 1998.

“É muito gratificante ver todo o esforço e dedicação que tive pelo Palmeiras, participando de alguns dos títulos mais importantes da nossa história, como o Paulista de 93 e o Brasileiro de 94, ser reconhecido por todos os palmeirenses, torcedores que se orgulham de seus ídolos e, valorizam, suas vitórias”, completa o ex-goleiro do Verdão.

O tour do Allianz Parque funciona de quarta a domingo, com ingressos a R$ 55 durante a semana e R$ 70 aos finais de semana, com desconto de 10% para torcedores com Passaporte ou Avanti. Estudantes, idosos e crianças de 3 a 12 anos tem direito à meia-entrada, e menores de dois anos não pagam. Os ingressos para o tour com o Velloso, que dura cerca de 1h15, custam R$ 180 e já estão à venda no site da Ingresso Rápido.