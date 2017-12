No Ba-Vi, zagueiro provoca adversário dizendo que ele está com 'bafo'

Bahia e Vitória, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, normalmente é uma partida marcada por provocações dos dois lados. E não foi diferente neste fim de semana, no jogo válido pelo Campeonato Baiano.

No segundo tempo do Ba-Vi, gesticulando em campo, o zagueiro do Bahia, Lucas Fonseca, provocou o também zagueiro, o rival do Vitória, Kanu, dizendo: "você está com bafo". O fato aconteceu após uma disputa de bola entre os dois, segundo o relato do portal UOL Esporte.

Depois de olhar para o rival, Fonseca acabou se afastando. Melhor para Kanu, que recebeu a provocação, e que acabou marcando, de cabeça, o segundo gol do Vitória, que derrotou o Bahia por 2 a 1 - com mau hálito ou não.