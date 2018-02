No banco, Cristiano Ronaldo pede para cinegrafista focar jogo do Real

Cristiano Ronaldo não se irritou ao ser substituído no jogo do Real Madrid com o Levante, mas ficou bravo quando já estava no banco. Ao ver que um cinegrafista focava em suas reações, o craque pediu que gravasse apenas o jogo.

"Não há razão. Mostre a partida, aponte a câmera para o jogo!", gritou enquanto fazia o sinal pedindo silêncio."

Cristiano Ronaldo já demonstrou estar irritado ao sair diversas vezes antes, mas não foi assim na partida deste sábado (03/02). Quando foi substituído, não cumprimentou Zidane, mas brincou com os companheiros, até ver que estava na mira da câmera.

Depois que a partida acabou, Ronaldo continuou sem motivos para sorrir. O Real Madrid sofreu o empate do Levante nos minutos finais e perdeu a chance de tentar se aproximar do líder Barcelona, ao mesmo tempo em que vê a vaga na próxima Liga dos Campeões ameaçada.