No Brasil e na Europa: jornalistas mulheres sofreram agressões

Tendo passado apenas três dias da celebração do Dia da Mulher algumas notícias envolvendo jornalistas esportivas provam que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. No Gre-Nal uma repórter não só foi insultada como também agredida. Na Europa, irritado com a perda da 1.ª colocação no Campeonato Italiano, o técnico do Napoli também descontou sua frustração em uma jornalista.

A repórter da Rádio Gaúcha, Renata de Medeiros, sofreu agressão por parte de um torcedor do Inter neste domingo de clássico. Segundo o relato divulgado por Renata no Twitter, as primeiras agressões foram verbais, um homem teria dito "sai daqui, p." enquanto ela passava. Ela ligou a câmera do celular e pediu que ele repetisse. Irritado, ele agrediu a jornalista. Por meio de nota oficial, o Inter se pronunciou sobre o caso no início da noite e lamentou o episódio.

"Sai daqui, puta", gritou um torcedor do Inter pra mim. Pedi que repetisse enquanto eu filmava. Me agrediu. Nunca achei que fosse passar por isso TRABALHANDO pic.twitter.com/yn6W9scfp4 — Renata de Medeiros (@rmedeirosrenata) 11 de março de 2018

Confira a nota oficial do Inter

"O Sport Club Internacional lamenta e repudia o ato discriminatório sofrido pela repórter Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha, durante o Gre-Nal deste domingo, no Beira-Rio. O torcedor que proferiu palavras ofensivas e agrediu a profissional foi imediatamente retirado do estádio pelos seguranças do Clube e conduzido ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

Foi uma situação lamentável e totalmente contrária aos princípios do Clube. Portanto, sempre que ocorrer fatos deste tipo no estádio, o Internacional pede que a vítima denuncie o agressor para que as medidas cabíveis possam ser tomadas".

Na Europa

Maurizio Sarri, técnico do Napoli, ofendeu a repórter Titi Improta, da TV local, após o empate por 0 a 0 no duelo com o Inter de Milão. "Sou muito dura se digo, depois de hoje, que ganhar o título está complicado?", perguntou Titi na entrevista coletiva pós-jogo. O treinador não pensou duas vezes antes de responder: "É mulher, é bonita, só por isso não te mando tomar no c...". A imprensa e os torcedores repercutiram a notícia acusando Sarri de ter dado uma resposta machista.

Veja o episódio abaixo: