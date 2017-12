No Brasil, torcedor prefere pay-per-view do que ir a estádio, diz pesquisa

Entre os torcedores brasileiros que gostam de futebol, há mais gente que prefere ver jogos no esquema de pay-per-view do que pessoas que frequentam um estádio de futebol, mostra pesquisa feita e divulgada pela consultoria Ipsos e reproduzida pelo portal UOL Esporte.

O levantamento buscou traçar um perfil dos torcedores que acompanham o esporte mais popular do País regularmente, e mostrou que cerca de 40% da população de todas as regiões do Brasil se declara como interessada no esporte. Os demais 60% não gostam ou não acompanham o futebol. Entre a parcela de torcedores, 10% afirmaram que não têm time do coração.

Já entre os que acompanham o futebol, apenas 25% (um em cada quatro torcedores) declarou que frequenta estáduios de futebol. É menos do que o total de 30% que dizem que preferem ver jogos em casa, pagando pela exibição, no sistema PPV.

A pesquisa mostrou ainda que a maioria dos fãs do futebol é homem (61%) e tem entre 18 e 35 anos. E a grande maioria, 76%, acompanha o esporte pela internet.