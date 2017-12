No Camp Nou vazio, Suárez perde gol, fica irritado e rasga a camisa

Nervoso após perder um gol 'cara a cara' com o defensor do Las Palmas, o atacante Luis Suárez, do Barcelona, rasgou a camisa na vitória de sua equipe, neste domingo, por 3 a 0.

Faltava pouco mais de um minuto para o fim do jogo, no Estádio Camp Nou, em Barcelona, que estava vazio - e por causa do lance, ele nem voltou para o jogo, que o Barça terminou com dez em campo.

Não havia torcida por causa do problema que estava fora de campo, causado pelo plebiscito pela independência da Catalunha. A diretoria do Barcelona tentou adiar a partida ao se deparar pela manhã com as cenas de violência em diversos pontos da cidade.

Com gols de Busquets e Messi (dois), o Barça venceu a sétima em sete jogos disputados pelo Campeonato Espanhol.

Assista ao lance: