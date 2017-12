Torres e C. Ronaldo discutem em Atlético x Real: 'Vai pra casa, tonto!'

Na última quarta-feira, Fernando Torres e Cristiano Ronaldo tiveram um breve discussão no final do primeiro tempo do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, pela semifinal da Liga dos Campeões. A leitura labial do entrevero foi divulgado pela emissora espanhola LaSexta TV.

Após o gol de Isco, que garantiu o time merengue na terceira final em continental em quatro anos, o craque português gesticulou para a torcida do Vicente Calderón para ficar calada.

Com isso, Torres cobrou Ronaldo: "O que foi? Palhaço!" Enquanto o árbitro Cuneyt Çakir tentava apartar a discussão, o jogador madridista retrucou: "Vai pra casa, tonto!" Para terminar, o espanhol chamou o português de "filho da p**a!"