No clássico com Newell's, torcida do Rosario exibe bandeirão de 500m

Na entrada em campo antes da vitória por 1 a 0 no clássico de Rosário contra o Newell's Old Boys, os torcedores do Rosario Central abriram o que, segundo eles, é o maior bandeirão do mundo. De acordo com o jornal La Nación, o trapo, como são chamadas as bandeiras na Argentina, tem 500 metros de largura e 40 de altura e cobre três dos quatro setores de arquibancada do Estádio Gigante de Arroyito.

Cerca de 400 torcedores ficaram responsáveis pela confecção da bandeira nos últimos dias. Ainda que tenha sido exibida por poucos minutos neste domingo, 10, a abertura do bandeirão teve que receber a aprovação de órgãos de segurança e até o Corpo de Bombeiros locais.

Ainda segundo o jornal, a bandeira custou 800 mil pesos argentinos (R$ 152 mil) e, entre os financiadores, estão grandes torcedores canallas, como Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi e Ángel Correa.

Clássico argentino. Rosario Central x Newell's Old Boys. Essa foi a festa que a torcida do Rosario fez quando o time entrou em campo. Te desafio a não se arrepiar. : via @CARCoficial pic.twitter.com/IWY8wRr4Hd — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 11 de dezembro de 2017

¡Señoras y señores! Le presentamos #ElTelonMasGrandeDelMundo Uma publicação compartilhada por Rosario Central (@carcoficial) em Dez 10, 2017 às 3:56 PST

