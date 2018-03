No Dia da Mulher, ESPN escala narradora para jogo da Liga Europa

A narração da partida entre RB Leipzig (ALE) e Zenit St. Petersburgo (RUS), válida pelas oitavas de final da Liga Europa, terá uma voz feminina no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, no canal de televisão ESPN.

+ Veja imagens do velório do jogador Davide Astori, ex-capitão da Fiorentina

+ Ex-jogador do Arsenal foi expulso por causa do seu sobrenome

+ Desilusão imensa': imprensa francesa critica atuação do PSG diante do Real

Luciana Mariano, que foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV brasileira, nos anos 1990, foi escalada para atuar na partida. Luciana foi casada com o narrador Luciano do Valle, falecido em 2014, e consagrado como um dos maiores da história do Brasil.

Natural de Jundiaí, Luciana também foi repórter da Rádio Difusora, de sua cidade, no início da carreira, e teve passagens pela TV Bandeirantes.