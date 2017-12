No Dia da Mulher, portões abertos para elas em Botafogo x Volta Redonda

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, 8 de março, as torcedoras poderão entrar de graça no Engenhão, no Rio de Janeiro, para acompanhar Botafogo x Volta Redonda. O jogo será válido pela primeira rodada da Taça Rio e acontece na quinta-feira, às 20h30.

O único requisito é que as torcedoras estejam vestifas com as camisas de suas respectivas equipes, e elas poderão se encaminhar para qualquer lugar desejado, nas arquibancadas.

Em São Paulo, o Museu do Futebol oferece entrada gratuita às mulheres no dia 8, além de uma programação especial ao longo do mês de março, na qual os visitantes poderão descobrir mais a respeito de personalidades femininas que representam as mulheres dentro e fora de campo.

Já o Atlético Mineiro prestou sua homenagem a elas neste fim de semana. O Galo presenteou com flores as torcedoras que compareceram ao Independência neste sábado, dia do confronto contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro.