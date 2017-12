No dia do aniversário de Ronaldo Fenômeno, relembre 9 gols do craque

Eleito três vezes o melhor jogador da Fifa e com duas Bola de Ouro, Ronaldo Nazário de Lima, é um dos um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Com apenas 17 anos, ele fez parte da seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1994. Em 2002, ganhou sua segunda Copa do Mundo, quando marcou duas vezes na final e recebeu a Bota de Ouro como artilheiro do torneio.

O atacante marcou 352 gols na carreira e com a camisa amarelinha balançou as redes 67 vezes, ficando atrás apenas de Pelé no ranking dos maiores artilheiros da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, o craque completa 41 anos e para matar um pouco da saudades decidimos relembrar nove gols de um dos maiores camisa 9 da história.

Carreira

Ronaldo começou sua carreira como profissional jogando pelo Cruzeiro em 1994. Dois anos depois foi jogar no PSV e seguindo a mesma trajetória de Romário trocou o clube holandês pelo Barcelona. No clube catalão marcou 17 gols em 20 partidas, ganhou o apelido de Fenômeno e foi eleito, pela primeira vez, o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA.

Em 1997, Ronaldo foi contratado pelo Inter de Milão. No clube italiano o craque sofreu grave lesão que o deixou fora dos gramados por cinco meses na temporada de 1999. Recuperado, ele voltou aos campos em abril do ano 2000, mas sofreu nova lesão no mesmo joelho, o que o afastou por quinze meses.

Quando muitos achavam que seria o fim da cerreira de Ronaldo teve uma atuação fenomenal na Copa do Mundo de 2002, foi artilheiro e campeão pela segunda vez. Em 2002, o craque foi comprado pelo Real Madrid, onde ficou até 2007, quando se transferiu para o Milan.

O craque decidiu encerrar a carreira no Brasil e vestiu a camisa do Corinthians de 2009 a 2011. Na campanha do Paulistão 2009, Ronaldo marcou oito gols em dez partidas e conquistou o título estadual. O craque venceu também a Copa do Brasil do mesmo ano e se aposentou em 2011 como ídolo da fiel.