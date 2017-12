No Dia do Goleiro, Palmeiras lança nova camisa inspirada em Marcos

No Dia do Goleiro, nesta quarta-feira, 26 de abril, a Adidas lançou a nova camisa que os arqueiros do Palmeiras usarão nesta temporada. Inspirada em um uniforme usado por Marcos em 2007, a peça é totalmente roxa, com pequenas linhas brancas.

A gola em V, também em branco, traz a palavra "Obsessão" na nuca. Além disso, o escudo do clube no lado esquerdo aparece em um tamanho maior do que o utilizado recentemente. Abaixo do distintivo, há escrito em dourado a frase "Limited Edition" ("Edição Limitada").

A R$ 299.90, as camisas já podem ser adquiridas pelas lojas oficiais da fornecedora do material esportivo e do próprio clube, tanto pela internet como nas físicas. Lojas de varejo deverão receber a peça apenas a partir do dia 3 de maio.