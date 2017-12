No embalo do título, Grêmio lança o aerossol 'Tri Liberta Dores'

O departamento de marketing do Grêmio conseguiu uma alternativa para arrecadar mais dinheiro com a conquista da Libertadores. Em parceria com o Laboratório Lifar, a diretoria do Grêmio vai lançar nos próximos dias o aerossol "Tri, Liberta Dores".

O produto será colocado à venda na rede de farmácias Panvel e nas lojas GrêmioMania. O primeiro lote vai contar com duas mil unidades e parte do dinheiro será revertido para o clube gaúcho.

O time do Grêmio viaja nesta manhã de quarta-feira para Abu Dabi, onde participa do Mundial de Clubes a partir do dia 12.

