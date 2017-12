No Facebook, torcida do Marília anuncia que Drogba não jogará a A3

Aproveitando as especulações sobre a negociação entre Corinthians e Didier Drogba, a torcida do Marília, tradicional clube do interior de São Paulo, publicou em uma nota em conta não-oficial do clube no Facebook na qual informa que não contará com o jogador marfinense para a disputa da terceira divisão do Campeonato Paulista.

"O centroavante marfinense Didier Drogba anunciou ontem que não disputará a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Marília. O atleta chegou a se apresentar e estava treinando com o grupo do MAC. 'O Drogba nos pediu a liberação, por conta de uma proposta irrecusável que ele teria recebido. Resolvemos deixar ele ir, até porque depois poderíamos ter o atleta insatisfeito aqui', ressaltou o presidente do MAC, Antônio Carlos Sojinha", escreveu a torcida na rede social.

A zoeira não parou no post, já que nos comentários surgiu uma foto provando que Didier estava realmente treinando no clube.