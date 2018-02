No futebol asiático, goleiro Muralha se arrisca no japonês: 'Arigatou' 

Novo reforço do Albirex Niigata, do Japão, Alex Muralha já mostra que está bem adaptado ao novo clube. O goleiro se arriscou no japonês durante uma reportagem da televisão nipônica.

"Hajimemashite, youroshikou onegaishimasu. Watashi wa Alex Muralha desu. Arigatou gozaimasu", disse Muralha. Você não entendeu nada? Calma. O Fera traduz para você: "Prazer em conhecê-los. Como estão? Eu sou o Alex Muralha. Muito obrigado", falou o goleiro se apresentando à torcida do seu novo clube.

Em português, o ex-jogador do Flamengo falou sobre o seu estilo marcante. "O meu estilo é muito marcante... Mas eu quero ser marcado pelo futebol e não pela minha figura. É um estilo que eu gosto, que já tenho há um bom tempo", contou.

Ao lado de Muralha os brasileiros Thalles e Bruno Meneghel estão no elenco do Albirex, clube da segunda divisão do Japão.