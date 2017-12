No gol do Real Madrid, filho de Zidane dribla rival na pequena área; veja

Luca Zidane, filho do craque francês, mostrou que também tem habilidade com os pés, apesar de jogar como goleiro. Defendendo o Real Madrid Castilla, o goleiro driblou um dos jogadores do Deportivo La Coruña B, após receber um passe e ser pressionado pelos adversários.

Apesar do belo lance, Zidane não pode comemorar, já que seu time foi derrotado por 3 a 0, com gols de Galan, Da Pena e Pinchi. Pior de tudo é que o Castilha ficou com um jogador a mais desde os 33 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu sequer fazer um gol.

Luca, de 19 anos, não é o único filho que segue os passos do pai como jogador de futebol. Mas é o único que atua como goleiro. Enzo, de 22 anos, Theo, 15 e Elyaz, 11, jogam como meio-campo.