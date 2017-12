Gilmar Mendes vai ao Pacaembu ver clássico e é hostilizado por torcedores

O ministro do STF Gilmar Mendes, que é santista, foi hostilizado por torcedores presentes no Pacaembu ao comparecer ao estádio para acompanhar a partida entre São Paulo e Santos, que terminou com a vitória tricolor por 2 a 1.

Mendes esteve no mesmo camarote que o presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, que também foi xingado pela torcida presente.

Os dois não estavam juntos, de acordo com o relato do portal UOL Esporte. O espaço central do Pacaembu, onde ambos estavam, é reservado para autoridades.

Quando visto por um grupo de são-paulinos, Leco ouviu gritos de "vai tomar no c...". Já Mendes também foi reconhecido e teve a ele direcionado um coro de "ladrão", por centenas de torcedores. Cerca de 30 mil pessoas estiveram no Pacaembu para ver o clássico.

Antes, neste sábado, juntamente com o colega de STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes participou, em São Paulo, do Encontro Nacional de Direito Constitucional, onde um pequeno grupo de três manifestantes promoveu um 'tomataço' contra o ministro.