No Peru, homem invade gramado e corta orelha de árbitro; assista

A violência marcou a partida entre o Diablos Rojos e o Juventud Acoriana, válida pela Copa do Peru. A confusão ocorreu no Estádio Ascención, em Huancavelica: já no final do jogo, um homem pulou no campo e, com um objeto cortante, cortou de raspão cerca de 4 cm da orelha e 1 cm do pescoço do árbitro.

Felizmente, os ferimentos foram superficiais e o juiz, depois do ocorrido, sangrando, acabou encerrando a partida. Foi o terceiro caso de violência na Copa Peru em duas semanas, segundo o UOL Esporte.

O juiz, Alfonso Espinoza, havia acabado de expulsar o camisa 10 do Juventud, o que pode ter motivado a agressão do homem, ainda não identificado.

Confira um vídeo mostrando a confusão: