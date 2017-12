No Santos, Bruno Henrique dispensa camisa 11 para homenagear esposa com a 27

O mistério acabou. O motivo de Bruno Henrique ter sido apresentado no Santos com a camisa 27 em vez da 10 foi uma homenagem à esposa, Gisellen Ramalho. Em entrevista ao Uol, o atacante mineiro explicou que o número se refere ao dia em que ele se casou. Nos perfis do casal no Instagram, o número aparece nos usuários de ambos.

"Foi a data do meu casamento, e preferi homenagear minha esposa. Na Alemanha não consegui, mas aqui deu certo. Mas jogador não se faz por camisa. Tem que entrar em campo e demonstrar o seu valor com a camisa que for", explicou. Ao todo, o casal está junto há sete anos.

Apresentado no CT Rei Pelé nessa segunda-feira, 6, o jogador foi contratado até 2021 por R$ 13,5 milhões, de acordo com o Estadão. Ele estava no Wolfsburg, da Alemanha, e treina no Santos desde sexta-feira, 3.

Veja fotos do casal abaixo: