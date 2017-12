No 'tapetão', sócio do Barça quer tirar 4 Copas do Rei do Real Madrid

Parece que o advogado do Fluminense já conseguiu exportar os seus serviços. Segundo o jornal Sport, em matéria desta sexta-feira, o sócio do Barcelona Joaquim Molins quer tirar "no tapetão" o tetracampeonato do Real Madrid na Copa do Rei entre 1905 e 1908.

A justificativa do pedido seria a recusa, em 2007, da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em validar o título da Copa do Presidente da República de 1937, conquistada pelo Levante. A entidade negou o pedido por considerar que o torneio, disputado paralelamente à Guerra Civil Espanhola, não havia sido organizado por ela.

Para a federação, uma competição é oficial quando é organizada pela instituição ligada à Fifa. No entanto, a RFEF foi fundada apena em 1909, como Federação Espanhola de Clubes de Futebol, o que invalidaria as sete taças anteriores.

Burofax a RFEF solicitando retirada oficialidad d las ediciones d Copa dl Rey disputadas entre 1903 y 1909. Via @qmolins i @ElPenalti2015 pic.twitter.com/Xa9rcAIApd — Quim Molins II*ll (@qmolins) 23 de fevereiro de 2017

Por outro lado, o próprio Barcelona poderia ser prejudicado pela petição de Joaquim Molins. Isto porque a atual entidade apenas se filiou à Fifa em 1913, mesmo ano em que foi batizada pelo nome atual. Na data em que a RFEF foi admitida na Fifa, o Barcelona já tinha conquistado duas Copas do Rei, em 1910 e 1912.

Atualmente, o Barcelona é o maior vencedor da taça, com 28 títulos e 11 vice-campeonatos, com o Athletic Bilbao na segunda colocação, com 23 conquistas e 14 vices. O Real Madrid é o terceiro, com 19 troféus e 20 derrotas em finais.

PRIMEIROS CAMPEÕES DA COPA DO REI

1903 - Athletic Bilbao

1904 - Athletic Bilbao

1905 - Real Madrid

1906 - Real Madrid

1907 - Real Madrid

1908 - Real Madrid

1909 - Ciclista

1910 - Barcelona (organizado pela federação) e Athletic Bilbao (organização paralela)

1911 - Athletic Bilbao

1912 - Barcelona

1913 - Racing de Irún (organizado pela federação) e Barcelona (organização paralela)