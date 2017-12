No torneio de Neymar, Brasil estranha europeus, mas avança em 1º

Com quatro vitórias e somente uma derrota nesta sexta-feira, 6, o Bronk's FC, representante brasileiro na etapa mundial do Neymar Jr's Five, assegurou a liderança do Grupo B, com 12 pontos.

O time de Guarulhos venceu a Polônia, a Romênia, a Grécia e o Paquistão, ficando na desvantagem somente contra a Áustria. Ao todo, foram dez gols marcados e somente três sofridos, todos este justamente na derrota para os austríacos.

Neste primeiro dia de competições, é disputada somente a fase de grupos, sendo nove chaves, sendo oito com seis times e a última com cinco. Se classificam para a fase de 16 avos os três primeiros colocados de cada chave, mais os cinco melhores quartos.

E justamente o único time que marcou gols e derrotou o time brasileiro será o adversário na fase de 16 avos de final. Eles passaram como um dos cinco melhores quartos colocados.

Antes da última rodada, contra os paquistaneses, César Luiz, capitão e um dos fundadores do time, afirmou que a principal dificuldade no torneio está sendo furar as defesas rivais. "Eles vêm para o Brasil e respeitam muito a gente. Temos que ficar rodando a bola, trocando muito passe até achar um espaço", conta.

Ele também disse que as partidas têm muito mais contato do que nas seletivas brasileiras, com número maior de divididas. "O jogo também é muito mais físico. Nosso time é mais leve, não tem tanto corpo eles buscam muito o contato, principalmente os europeus."

CLASSIFICAÇÃO GERAL

A tabela de classificação não reflete a tradição de cada país com o futebol. Por exemplo, o representante da Holanda, país que já foi vice-campeão mundial três vezes, conseguiu somente um empate em quatro jogos, sendo derrotado por Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Canadá, e caindo antes da segunda fase.

Do mesmo modo, a Angola, que foi semifinalista do Neyamr Jr's Five de 2016, avançou invicta e na liderança de sua chave, segurando empate em 1 a 1 com o Chile e vencendo a Argentina por 3 a 1.

No geral, o melhor time da fase de grupos foi a Inglaterra. Em cinco partidas, venceu todas, anotou 16 gols e não sofreu nenhum.

Tamanha disparidade com o nível de futebol de cada país pode ser visto pelo chaveamento da primeira rodada de mata-mata. O único clássico tradicional será entre Argentina e Inglaterra.

16 AVOS DE FINAL DO NEYMAR JR'S FIVE

Nigéria x Eslovênia

Inglaterra x Argentina

África do Sul x Estados Unidos

Brasil x Áustria

Angola x Azerbaijão

Ucrânia x Alemanha

Bósnia & Herzegovina x Grécia

Canadá x Egito

Malásia x Kosovo

Japão x Ilhas Maldivas

Romênia x Jordânia

Suíça x Itália

Chile x Dinamarca

México x Portugal

Líbano x Bulgária

Emirados Árabes Unidos x Suécia