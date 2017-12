No último lance, atacante 'se esconde', rouba bola de goleiro e garante vitória

Após abrir 2 a 0 sobre o Chivas, o Puebla já estava em maus lençóis ao ceder o empate aos adversários. Mas tudo ficou ainda pior no último minuto do lance, com uma bobeada enorme do goleiro Campestrini e um momento de esperteza de Fierro.

Faltando apenas 40 segundos para o fim dos acréscimos, o goleiro colocou a bola no chão para fazer uma reposição. Mas ele não percebeu que havia um atacante adversário logo atrás dele. Fierro, então, roubou a bola, driblou Campestrini e marcou o gol que deu a vitória ao time da casa.

Com a derrota, o Puebla se manteve na última colocação do Clausura 2017, com 10 pontos em 12 jogos. Já o Chivas lidera com 24, dois a mais que o Monterrey e o Toluca.

A desatenção de Campestrini pode ser vista a partir da marca de 50seg do vídeo abaixo.