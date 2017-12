Noiva de CR7 faz editorial de moda e apresenta filha do craque; veja

A filha mais nova de CR7, Alana Martina, foi apresentada ao mundo pela mãe, a modelo espanhola Georgina Rodríguez, noiva do ídolo português do Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Georgina fez um editorial de moda acompanhada pela bebê para a revista espanhola Hola!, e também conversou com a publicação sobre a gravidez, o parto e a experiência de cuidar da filha.

"Cristiano me disse para ficar calma porque eu tinha sido muito responsável ao longo da gravidez e que Deus iria me ajudar no nascimento, quando alguém é bom, ele recebe coisas boas", contou Georgina.

Além do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., CR7 também é pai dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos em junho. Ao contrário de Alana Martina, os outros três filhos do craque não tiveram a identidade da mãe revelada. Segundo informações de tabloides europeus, os três primeiros herdeiros dele teriam sido gerados a partir de barrigas de aluguel.

Assista ao vídeo completo divulgado pela revista espanhola: