Norueguês se pendura em adversário e é arrastado no campo; veja

Será que foi falta? Um lance bizarro aconteceu na partida entre o Tromso e o Sandefjord, válida pelo Campeonato Norueguês, neste fim de semana.

O meia Pau Morer, do Sandefjord, resolveu "se pendurar" no camisa 10 do Tromso, Thomas Olsen, na tentativa de frear um contra-ataque.

Olsen, que partia para o campo de ataque, por sua vez, foi "arrastando" o adversário por vários metros, até se irritar com a situação, já no círculo central do campo.

Os companheiros de Olsen, então, partiram pra cima de Morer.

Depois do lance hilário e de uma breve confusão, o juiz acabou marcando a falta. Veja: