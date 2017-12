Nova camisa não-oficial do Timão causa polêmica na internet

Torcedores e adversários do Corinthians estão divididos em relação a uma nova camisa não-oficial do time. O modelo, chamado “Warriors”, traz uma estampa camuflada que, segundo críticos, imita o terceiro uniforme do Santos.

De acordo com a descrição do produto, a camisa é indicada para uso no dia a dia. A peça não será utilizada pelo time e não é fabricada pela Nike, fornecedora oficial de materiais esportivos do clube. O produto é vendido pela loja oficial do Corinthians na internet, a ShopTimão, e custa R$ 49,90. Loja e clube ainda não se pronunciaram sobre o caso.

O Santos apresentou seu terceiro uniforme no dia 22 de setembro. O modelo camuflado era semelhante ao utilizado durante o aquecimento dos jogadores. A peça custa por R$250 nas lojas físicas e online e foi usada pelo time apenas uma vez, também no dia 22 de setembro, durante uma partida contra o Atlético-PR pelo Brasileirão.