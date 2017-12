Nova cantina do Palmeiras abre hoje para o torcedor: veja fotos

O Palmeiras inaugura nesta terça-feira, 22, a nova cantina para os torcedores do time. A Cantina Palestra, localizada na Casa das Caldeiras, tem decoração temática - do time do Palestra Itália, é claro - vai oferecer descontos aos sócios-tocedores. A grana arrecadada vai ajudar a trazer receita ao clube.

O restaurante é o primeiro de uma grande rede que deve começar nos próximos tempos. Segundo o Palmeiras, a expectativa é de que 47 novas unidades surjam - 37 delas em shoppings .

Cantina Palestra

Onde? Casa das Caldeiras, em frente ao Allianz Parque

Avenida Francisco Matarazzo, 1752 - Água Branca