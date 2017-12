Nova estrela do Real Madrid se livra de denúncia por agressão sexual

O lateral-esquerdo Theo Hernández foi absolvido sem qualquer acusação da denúncia de agressão sexual feita por uma amiga, que foi arquivada nesta terça-feira pela justiça espanhola, segundo informações fornecidas à Agência Efe por representantes legais das duas partes.

O jogador de 19 anos deixou o tribunal de Marbella, onde depôs ao juiz Gonzalo Dívar, que decidiu arquivar o caso. Tanto a advogada de Hernández, Jassmine de la Rosa, quanto Carmen Sánchez, presidente de uma associação que assumiu a representação legal da denunciante, confirmaram aos jornalistas que o jogador foi liberado sem acusações.

Segundo o jornal "El Español", o atleta teria sido denunciado por uma amiga após manter relações com ela em um carro no sábado à noite. De acordo com o periódico, a jovem resistiu ao assédio do lateral e foi jogada do veículo por ele.

Hernández, que defendeu o Alavés na última temporada emprestado pelo Atlético de Madrid, passou por exames médicos no Real Madrid e já possui um acordo para reforçar o atual bicampeão europeu a partir de julho.