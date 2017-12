Nova moda: as mais criativas apresentações de jogadores da temporada

A notícia da contratação de um novo jogador não é uma das coisas mais emocionantes do futebol. Afinal, o enredo é sempre o mesmo, um jogador troca um time pelo outro. Por isso, a nova moda do futebol europeu é oficializar contratações nas redes sociais com vídeos engraçados e criativos.

Recentemente, a Roma anunciou a contratação do meia italiano Lorenzo Pellegrini e colocou o atleta para jogar videogame com ele mesmo, já com a camisa da equipe italiana. E, neste domingo, o time voltou a fazer uma vídeo para anunciar a contratação de Cengiz Ünder, de 22 anos, que se destacou em passagem pelo Istanbul Basaksehir. Os romanistas decidirem apresentar seu novo reforço com um vídeo zombando das compilações espalhadas pelo Youtube. Os lances e gols do jogador aparecem em meio a imagens de explosões e cenas distorcidas, tudo acompanhado de um som extremamente irritante.

O Chelsea também decidiu inovar na apresentação de Rüdiger. No vídeo publicado nas redes sociais do clube, um garotinho, acompanhado pelo pai, vai à loja da equipe inglesa e pede a camisa do alemão. O pai responde que o zagueiro não é jogador do Chelsea. A atendente fala “vou ver o que eu posso fazer” e entra em uma sala, onde está Rüdiger, que responde: “Agora eu sou jogador do Chelsea”.

E outro clube inglês também entrou na brincadeira. O Aston Villa inventou uma conversa de whatsapp entre o seu elenco para receber John Terry.

Os clubes estão exagerando tanto na criação desses vídeos, que já tem clube tirando sarro da moda. O Southampton produziu e lançou filme de ação para anunciar renovação com seu goleiro reserva.