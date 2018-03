Nova terceira camisa do Corinthians deve homenagear Ayrton Senna

A nova terceira camisa do Corinthians para a temporada 2018/19 deve homenagear o tricampeão mundial Ayrton Senna. Os detalhes sobre o novo manto ainda não foram divulgados, mas o lançamento está previsto para o segundo semestre deste ano.

+ Sampaoli sobre a Argentina: 'esse time é mais de Messi do que meu'

+ Whatsapp: Piqué revela grupo com jogadores do Barcelona e Real Madrid

+ Real volta atrás e deve aumentar salário de Cristiano Ronaldo, diz jornal

Um dos maiores nomes da Fórmula 1 e torcedor fanático do clube alvinegro, Ayrton Senna deve inspirar o novo uniforme com as cores vermelha e branca, relembrando a McLaren utilizada pelo brasileiro em 1988.

Vale lembrar que os últimos modelos das terceiras camisas do clube foram alternativos, com cores que a torcida não está acostumada a ver. A versão do ano passado apresentava as cores cinza e detalhes em laranja. Em 2016 o Corinthians usou diferentes tons de azul.

Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960 e foi o maior ídolo brasileiro no automobilismo da década de 80 e começo de 90. Para saber mais sobre a sua história clique aqui.