NOVIDADE: Fera vai eleger os craques das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro

A hora chegou! Após longos meses de campeonatos estaduais, o Brasileirão finalmente começa neste final de semana. Para comemorar o início do maior torneio de futebol do País, o Fera lança sua mais nova campanha que elegerá o craque do campeonato.

Na sequência às 38 rodadas, realizaremos enquetes em nosso Twitter (@esportefera) para eleger quem foi o craque de cada uma. Para isso, elegeremos cinco destaques dentro dos dez jogos de cada jornada, que poderão ser votados por nossos seguidores. As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos quem os #Feras consideram o destaque de cada rodada.

Ao fim do torneio, faremos um levantamento para saber quem foi destaque em mais rodadas e, assim elegeremos o nosso "Craque Fera". A primeira enquete será criada na terça-feira pela manhã, poucas horas após o fim do último jogo da primeira rodada do Brasileirão. Será que algum jogador do seu time estará nessa?