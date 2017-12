Novo 'bicho papão'? Donos do Manchester City planejam time na América do Sul

Em toda a história, o Manchester City nunca foi protagonista na Inglaterra e viveu sempre às sombras do Manchester United, outro time da cidade e que é um dos maiores clubes do mundo, sendo o maior campeão inglês de todos os tempos. Porém, desde que o sheik Mansour, dos Emirados Árabes, comprou o time, inúmeras estrelas foram contratadas e o time passou a brigar de igual para igual com todos os times do mundo.

E se na Europa o time já é poderoso, imagine o que um similar a ele pode fazer na América do Sul, onde as equipes possuem muito menos dinheiro? Pois é isso o que pretende o grupo que controla o City, segundo o jornal Daily Mail.

Porém, ao contrário do que faz com o time de Manchester, o foco por aqui seria diferente. A ideia é adquirir um time do Uruguai para facilitar transações de atletas do continente para o mercado internacional, além de receber jovens jogadores que não têm chance de atuar na Inglaterra.

Além do Manchester City, o grupo árabe comanda também outros times: New York City, dos Estados Unidos, clube em que atuam Andrea Pirlo e David Villa, Melbourne City, da Austrália e Yokohama Marinos, do Japão.