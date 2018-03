Novo caminho: 'Gato' na Copinha conclui curso de jornalismo esportivo

Heltton Matheus Cardoso Rodrigues ficou conhecido no fim de 2017, após alterar os seus documentos oficiais para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior defendendo o Paulista de Jundiaí. Agora, o zagueiro encontrou um novo caminho fora de campo e se formou em um curso de jornalismo esportivo, no último sábado (17).

O jogador segue sua carreira no futebol, fazendo parte do Grêmio Osasco, da Série A-3 do Campeonato Paulista. Porém, desde a polêmica, Heltton divide a profissão com os estudos. "Eu não tinha tanto entendimento do jornalismo até ter a oportunidade de estudar sobre. Infelizmente, foi o jornalismo que me expôs. Fiquei chateado da forma como fui exposto, mas hoje vejo que foi com toda razão. O jornalismo tem um poder muito grande", diz Heltton em entrevista ao Lance.

Além do curso, Heltton também entrou na faculdade: "Gostei bastante, aprendi coisas importantes. De um modo geral, me senti atraído pelo jornalismo. No começo deste ano eu entrei na faculdade de educação física e sigo no futebol, no elenco profissional do Grêmio Osasco, mas aprendi a gostar do jornalismo. Conhecimento nunca é demais", conta.

Heltton jogou na Copinha de 2017 usando o documento de Brendon Matheus Lima dos Santos. Na época, o colega, de 19 anos, estava preso por tráfico de drogas. Após a repercussão do caso, o atleta foi eliminado juntamente com seu time, da competição.